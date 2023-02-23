دوليات

«الناتو»: طموحات الصين وسياستها تتحدى أمن الحلف

منذ 38 دقيقة
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(كونا) – قال رئيس هيئة الأركان الدولية لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) الجنرال جانزسز آدماكزاك اليوم الخميس إن طموحات الصين وسياستها تمثل تحديا لأمن الحلف وقيمه لكنه سيواصل الانفتاح نحو بكين حماية لمصالحه.

وخلال المحادثات العسكرية السابعة الأطلسية – الصينية في مقر الحلف ببروكسل أضاف أدامكزاك «هذا المنتدى للحوار المنتظم يمكن أن يعود بالنفع على الطرفين» وفقا لما ذكره الناتو في بيان.

وبحث الاجتماع الوضع الأمني العالمي خصوصا الحرب الروسية في أوكرانيا والأمن البحري و»المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف والتحديثات العسكرية الصينية.

حضر الاجتماع المدير العام لهيئة الأركان العسكرية الدولية بالناتو الجنرال جانزسز أدامكزاك ومدير المعلومات بالحلف الجنرال فرانشيسكو ديلا وعن الجانب الصيني وفد عسكري رفيع بقيادة الجنرال ياو كين.

وتوقف هذا الحوار في عام 2020 بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لكنه عاد الآن وفق الصيغة السنوية المتفق عليها بين القادة العسكريين للجانبين.

منذ 38 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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