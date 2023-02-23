بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 36.9 نقطة ليبلغ مستوى 7266.89 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.51 في المئة.

وتم تداول 108.3 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 35.2 مليون دينار «نحو 106.6 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22.7 نقطة ليبلغ مستوى 5532.17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة من خلال تداول 34.7 مليون سهم عبر 2893 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار «نحو 14.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 57.5 نقطة ليبلغ مستوى 8105.64 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.71 في المئة من خلال تداول 73.5 مليون سهم عبر 6958 صفقة بقيمة 30.2 مليون دينار «نحو 91.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 23.6 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5671 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 29.16 مليون سهم عبر 2443 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار «نحو 14.2 مليون دولار».

وكانت شركات «معادن» و«أصول» و«يوباك» و«وربة كبيتل» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«خليج ب» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «أركان» و«التخصيص» و«مدار» و«يونيكاب» الأكثر انخفاضاً.