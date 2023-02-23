«بيتك»: «المركزي» وافق «مبدئياً» على إنشاء برنامج صكوك.. بقيمة 4 مليارات دولار

(كونا) – أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على طلب انشاء برنامج صكوك، بقيمة لا تتجاوز أربعة مليارات دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وقال «بيتك» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن الطرح الأول من الإصدار سيكون بقيمة مليار دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مضيفاً أنه سيفصح لاحقاً عن الموافقة النهائية لبنك لكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال على البرنامج.

وتأسس «بيتك» عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار).

وتكمن أغراض «بيتك» في تقديم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى وأنشطة تجارية أخرى.