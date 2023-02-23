خسائر حادة للمؤشرات الخليجية.. ومشتريات العرب تدعم بورصة مصر 

• مؤشر الكويت الأول يسجل أعلى خسارة أسبوعية في شهر ونصف

• السوق السعودي يسجل أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 22 شهراً

• مؤشر بورصة قطر يغلق أسبوعياً بالقرب من أدنى مستوياته في 22 شهراً

سجلت المؤشرات الخليجية الرئيسية خسائر حادة في جلسة الخميس، فقد سجل مؤشر الكويت الأول يسجل أعلى خسارة أسبوعية في شهر ونصف.

كما السوق السعودي يسجل أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 22 شهراً، وتراجع مؤشر سوق دبي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق مؤشر بورصة قطر بالقرب من أدنى مستوياته في 22 شهراً، وفقاً لـ «CNBC عربية».

بورصة الكويت:

فقد المؤشر الأول كامل مكاسب الشهر الحالي بعد تراجعه بنسبة 0.7% مسجلاً خامس انخفاض يومي على التوالي،

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الأول بنحو 1.5% مسجلاً أعلى خسارة أسبوعية في شهر ونصف،

بالمقابل ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.4% في جلسة الخميس، ولكنه ظل متراجعاً بنحو 0.3% على مدار الأسبوع.

السوق السعودي:

فقد مؤشر السوق الرئيسية مستويات 10200 نقطة متراجعاً بنحو 1.1% في جلسة الخميس متراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي وسط سيولة تجاوزت 4 مليارات ريال ،

وجاء الضغط بالدرجة الأولى من سهم الراجحي الذي هبط بنحو 2.5% متراجعاً إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، كما تراجع سهم سابك بنحو 2% إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وفقد سهم أرامكو مستويات 32 ريالاً بعد تراجعه بنسبة 1.9% مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهر رغم عودة أسعار النفط للارتفاع في يوم الخميس، وكانت الأسواق الأميركية قد أغلقت على خسائر بنهاية جلسة الأربعاء بعد الإعلان عن محضر اجتماع الفدرالي والذي كشف أن جميع صناع السياسة تقريباً في الاحتياطي الاتحادي يؤيدون قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته أن كبح التضخم المرتفع سيكون “العامل الرئيسي” في تحديد حجم الزيادات التالية.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.7% مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في نحو 3 أشهر وأدنى إغلاق أسبوعي في نحو 22 شهراً .

الأسواق الإماراتية:

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% في جلسة الخميس مسجلاً رابع انخفاض يومي على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع،

وجاء الضغط من تراجع سهم مجموعة اتصالات الإمارات الذي خسر أكثر من 1% من قيمته ليفقد كامل مكاسب شهر فبراير

وانطلقت اليوم عملية الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بعد أن حددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم إماراتي إلى 2.43 درهم إماراتي للسهم الواحد.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، ولكنه تماسك فوق مستويات 3400 نقطة عند الإغلاق،

وجاء الضغط بشكل أساسي من سهم إعمار العقارية الذي هبط بنسبة 1.8% إلى أدنى مستوياته في قرابة 7 أشهر .

بورصة قطر:

فقد المؤشر العام مستويات 10500 نقطة متراجعاً بنسبة 1.8% في جلسة الخميس مسجلاً أكبر خسارة يومية في أكثر من شهر،

وهبط السهم القيادي مجموعة QNB بأكثر من 2% ليغلق بالقرب من مستويات 16 ريالاً.

وشهدت الجلسة ارتفاع سهم قطر للتأمين بالحد السعري الأقصى بعد انخفاضه أمس الاربعاء بنسبة 10% جراء تكبد الشركة خسائر بقيمة 648 مليون ريال في 2022.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر العام بنحو 1.6% ليغلق أسبوعياً بالقرب من أدنى مستوياته في نحو 22 شهراً،

وأعلنت قطر اليوم عن تسجيلها فائضاً في موازنة عام 2022 بقيمة 89 مليار ريال مقابل فائض بقيمة 0.9 مليار ريال في عام 2021 .

بورصة مصر:

سجلت المؤشرات المصرية ارتفاعاً جماعياً في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت 1.4 مليار جنيه .

واستعاد المؤشر الثلاثيني مستويات 17000 نقطة مجدداً مرتفعاً بنسبة 1.3% مسجلاً أعلى مكاسب يومية له في أسبوعين،

كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 1.2% ليغلق عند مستويات 2971 نقطة، كما أظهرت البيانات تحقيق الأجانب والمصريين صافي بيع بقيمة 20 و6 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 26 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 2.8% مسجلاً ثاني تراجع أسبوعي على التوالي

وأعلن وزير المالية المصري خلال الأسبوع عن إتمام إصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات ،

مضيفاً أن قيمة الاكتتاب بلغت نحو 6.1 مليار دولار بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، كما أوضح أن تكلفة الإصدار كانت اقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة.