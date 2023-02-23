سعود العصفور يسأل وزيرة الأشغال العامة بشأن تنفيذ طريق «المقوع»

وجّه النائب سعود العصفور سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن المعوقات الفنية والمالية والإدارية التي تحول دون تنفيذ طريق المقوع.

ونصّ السؤال على ما يلي:

في رد سابق لوزارة الأشغال العامة على سؤال للنائب محمد الحويلة في تاريخ 2021/9/27، ذكرت الوزارة آنذاك فيما يخص ربط طريق الوفرة (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع إنه جار حاليا بحث الموضوع من فريق عمل ثلاثي يضم كلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية وشركة النفط لوضع الحلول والمقترحات بخصوص إعادة فتح طريق المقوع وعرض البدائل المقترحة والمناسبة تمهيدا للتنفيذ، ولتسهيل وصول سكان مدينة صباح الأحمد السكنية من المدينة إلى الطريق الدائري السابع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما انتهى إليه فريق العمل الثلاثي المشكل من حلول ومقترحات وبدائل في هذا الشأن.

2- ما المعوقات الفنية والمالية والإدارية التي تحول دون تنفيذ طريق مختصر يؤدي إلى المدن والمناطق الجنوبية أو ما يسمى «طريق المقوع»؟

3- هل توجد جهات حكومية ترفض إنشاء هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب الرفض؟

4- ما البدائل المتاحة في حال رفض إنشاء هذا الطريق؟