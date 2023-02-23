 قطر تحقق فائضاً مالياً بـ 24.4 مليار دولار في عام كأس العالم

(الأناضول) – حققت موازنة قطر فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) في 2022، العام الذي شهدت خلاله البلاد فعاليات كأس العالم.

وبحسب بيانات وزارة المالية القطرية، الخميس، بلغ إجمالي إيرادات الدولة نحو 297.7 مليار ريال (81.8 مليار دولار) في العام الماضي، منها 253 مليار ريال (69.5 مليار دولار) عوائد النفط والغاز.

وفصليا، زادت الإيرادات بنسبة 26.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.1 مليار ريال (17.9 مليار دولار) في الرابع الرابع من 2022.

فيما وصل فائض الميزانية إلى 11.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل عجز 3.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

واستفادت قطر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية، وسط قيود على تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.