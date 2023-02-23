معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية ترتفع 9.8 مليون برميل

قال معهد البترول إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت 9.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من شهر فبراير الجاري.

وذكر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين صعدت 894 ألف برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات بمقدار 1.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 2.9 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية تعاملات الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 3% إلى 80.60 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 3.2% ليسجل 73.95 دولار.