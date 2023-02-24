دوليات

السجن 6 سنوات لـ«سعد لمجرد».. بتهمة اغتصاب وضرب شابة فرنسية

منذ 55 دقيقة
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قضت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.
وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها مقتنعة بالاغتصاب، الذي وصفه بشكل دائم ودقيق من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.
وتم اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة.
وكانت  النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.
ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

منذ 55 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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