الصين تنشر تفاصيل مبادرتها لتسوية الأزمة الأوكرانية

(كونا) – كشفت الصين اليوم الجمعة عن تفاصيل مبادرتها لتسوية الازمة الأوكرانية التي دعت فيها إلى بذل جهود دولية لخلق الظروف المواتية لاستئناف محادثات السلام من أجل حل الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن الحكومة الصينية ورقة توضح فيها موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية مشيرة إلى أن الحوار والتفاوض هما الحل الوحيد المتاح للأزمة الأوكرانية.

وأكدت الورقة المكونة من 12 بندا ضرورة بقاء المجتمع الدولي ملتزما بالنهج الصحيح لتعزيز محادثات السلام وأن يساعد أطراف النزاع على فتح الباب أمام تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن وخلق الظروف وبناء منصات لاستئناف التفاوض مبينة أن الصين ستواصل لعب دور بناء في هذا الصدد.

ودعت جميع الأطراف إلى وجوب التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج التوترات ومنع الأزمة من التدهور بشكل أكبر أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة.

وشددت الورقة على ضرورة دعم جميع الأطراف روسيا وأوكرانيا للعمل في الاتجاه ذاته واستئناف الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن من أجل تخفيف حدة التصعيد تدريجيا والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأشارت إلى ضرورة تشجيع ودعم جميع الاجراءات التي تفضي إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وأن تعمل جميع أطراف النزاع على تجنب شن هجمات على المدنيين أو المرافق المدنية وحماية النساء والأطفال وضحايا الصراع الآخرين واحترام الحقوق الأساسية لأسرى الحرب.

وأكدت الورقة موقف الصين الرافض لشن هجمات على محطات الطاقة النووية أو غيرها من المنشآت النووية السلمية وضرورة رفض أي تهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها ومنع الانتشار النووي وتجنب حدوث أزمة نووية.

بالإضافة إلى ذلك حثت بكين على ضرورة وقف العقوبات الأحادية الجانب قائلة إن مثل هذه العقوبات والضغوط القصوى لا يمكن أن تحل المشكلة ولن تؤدي إلا إلى مشاكل جديدة مؤكدة في هذا الصدد موقفها الرافض لفرض عقوبات أحادية الجانب لم تنل موافقة مجلس الأمن الدولي.