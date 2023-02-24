الفريق البرجس: التعامل بحزم مع أي سلبيات خلال الأعياد الوطنية

(كونا) – أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الجمعة ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو سلوكيات سلبية خلال احتفالات البلاد بالذكرى الـ62 للعيد الوطني والـ32 لعيد التحرير.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب تفقد الفريق البرجس عدداً من النقاط الأمنية في شاليهات الخيران وجنوب البلاد اطلع خلالها على الإجراءات الأمنية والتفتيشية وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها.

وبحسب البيان أكد البرجس ضرورة التعامل أولا بأول مع الاختناقات المرورية أو عرقلة حركة السير وأعمال الرعونة والاستهتار داعيا رجال الأمن إلى الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خاصة ذوي الاحتياجات وكبار السن.

وأعرب عن تقديره لجهود رجال الأمن مشيدا بكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة التي وضعتها الوزارة.

ونقل إلى رجال الأمن تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.