المرصد السوري: سرقات تطال معونات السوريين المنكوبين من الزلزال 

بعد 18 يوما على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى، لا تزال “الأموال الطائلة والمساعدات غير المسبوقة” تتدفق على سوريا، ولكن “جشع وطمع الكثيرين يحول دون وصولها بشكل كامل إلى متضرري الزلزال على اختلاف مناطق السيطرة”، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وقال إن “المساعدات الإنسانية لا تزال تتدفق من كل حدب وصوب، ومن المفترض أن تكون لإغاثة منكوبي الزلزال، سواء بمناطق النظام أو المعارضة، إلا أن لضعاف النفوس والأشخاص الذين يمتهنون الجشع كوسيلة للعيش رأي آخر”.

وتؤكد المصادر أن المساعدات التي وصلت لم تشهدها الأراضي السورية سابقاً، سواء المساعدات المالية المرسلة أو المساعدات الإغاثية، وبشكل قطعي تكفي وتزيد لإغاثة منكوبي الزلازل، إلا أن الواقع على الأرض مغاير كلياً، ففي مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ على سبيل المثال، يقوم قسم من ضعاف النفوس الذين لم يتضرروا إطلاقاً من الزلازل بالتنقل من مخيم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى للحصول على مساعدات مرة واثنين وثلاثة، وذات الشيء ينطبق على الأموال التي ترسل لأشخاص من الخارج لكي يوزعها على متضرري الزلازل إلا أنه سوء نفسه يحول دون ذلك ليسرق المبالغ ويوزع قسم قليل منها، كما يتم بعض الأهالي هيئة تحرير الشام بفرض نسبة معينة لقاء دخول القوافل إلى إدلب.

كما أن الكثير من المواطنين القاطنين في مخيمات أطمة والقريبة من جنديرس، ذهبوا للمخيم وسجلوا أنفسهم على أنهم متضررين لأخذ المساعدات كحالة من الجشع والطمع.

كذلك استغل ضعاف النفوس حالة التشرد التي حدثت بفعل الزلزال ورفعوا أسعار إيجار البيوت من 100 دولار أمريكي إلى 125 و150 و200 في إدلب.