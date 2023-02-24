«الناتو» يجدد تضامنه مع أوكرانيا مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية

(كونا) – جدد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة تضامنه مع أوكرانيا بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية ضدها والتي وصفها بأنها “أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود”.

وذكر الحلف في بيان “بينما نحيي رسميا مرور عام على الحرب العدوانية الروسية الوحشية ضد أوكرانيا والتي تمثل أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود فإننا كحلفاء نعيد تأكيد تضامننا مع حكومة وشعب أوكرانيا في الدفاع البطولي عن أمتهم وأرضهم وقيمنا المشتركة”.

وأضاف “أننا نعمل على زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في الوقت الذي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي وسنواصل دعمنا طالما كان ذلك ضروريا لمساعدة أوكرانيا على الانتصار”.

ودعا روسيا إلى “الوقف الفوري لهذه الحرب وسحب جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 23 فبراير 2023 والقرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد الحلف العسكري المكون من 30 عضوا انه “سيواصل التنسيق بشكل وطيد مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المنظمات الدولية ولا سيما الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول ذات التوجهات المماثلة”.

وأضاف “رغم أننا دعونا روسيا إلى الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ذات مصداقية مع أوكرانيا فإن روسيا لم تظهر أي انفتاح حقيقي على سلام عادل ودائم”.

وتابع “ما زلنا مصممين على مواصلة الضغط الدولي المنسق على روسيا كما ندين كل هؤلاء بما في ذلك بيلاروسيا الذين يعملون بنشاط على تسهيل حرب روسيا”.

وحذر البيان من أن “الحرب الروسية تهدد أيضا الأمن العالمي.. جهود روسيا لكسر عزيمة الشعب الأوكراني الشجاع ستفشل.. بعد مرور عام يقاتل الأوكرانيون ببسالة من أجل الحرية والاستقلال ونحن نقف إلى جانبهم”.