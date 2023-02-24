اقتصاد

النفط يرتفع مدعوماً بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

منذ ساعتين
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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة لثاني جلسة على التوالي ، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.7% إلى 82.82 دولار للبرميل.

 

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتاً أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل.
              
وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
              
وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريباً في الأسيوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلاً عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي.
              
ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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