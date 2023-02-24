النفط يرتفع مدعوماً بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة لثاني جلسة على التوالي ، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.7% إلى 82.82 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتاً أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريباً في الأسيوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلاً عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي.