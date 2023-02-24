جريمة مروعة تهز لبنان

أظهرت التحقيقات الأولية في حادثة العثور على ثلاثة قتلى في بلدة داريا اللبنانية، أن رب العائلة أقدم على خنق زوجته وطفله ومن ثم أقدم على الانتحار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه “عثر صباح اليوم الجمعة، على ثلاث جثث في داريا، الأولى والثانية لامرأة وطفلها داخل منزل في البلدة، والثالثة للزوج خارج المنزل”.

وحسب المعلومات فإن “الأب من مواليد عام 1993، أقدم على خنق زوجته وطفله البالغ من العمر ثلاث سنوات، ومن ثم رمى نفسه من على سطح مبنى منزله وتوفي على الفور”.

وعلى الأثر حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة، التي لا تزال غامضة حتى الساعة.