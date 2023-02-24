زيلينسكي: أوكرانيا لا تُقهر.. وسننتصر على روسيا هذا العام

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، لقد “عانينا. لم نُهزم. وسنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة”، في كلمة إلى الأمة ألقاها بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وأضاف في الفيديو الذي بثته مواقع التواصل الاجتماعي “نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا!”.

وأكد أن “أوكرانيا فاجأت العالم. أوكرانيا ألهمت العالم. أوكرانيا وحدت العالم”.

ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية فجر 24 فبراير 2022 مطلقة أسوأ نزاع عرفته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد عام، تحولت مدن أوكرانية إلى ركام وبات قسم من البلد تحت الاحتلال الروسي وسقط أكثر من 150 ألف قتيل وجريح من الجانبين، بحسب تقديرات غربية.

وظهر زيلينسكي في الفيديو جالسا خلف مكتب يرتدي قميصا أزرق قاتما عليه شعار أوكرانيا، فعدد المدن الأوكرانية التي شهدت فظاعات نسبت إلى القوات الروسية أو التي ترمز إلى الاحتلال أو مقاومة المحتل.

وقال “رأى العالم ما بإمكان أوكرانيا القيام به. هؤلاء هم الأبطال الجدد. المدافعون عن كييف، المدافعون عن أزوفستال. مآثر جديدة حققتها مدن كاملة. خاركيف، تشيرنيغيف، ماريوبول، خيرسون، ميكولاييف، غوستوميل، فولنوفاخا، بوتشا، إربين، أوختيركا. مدن بطلة. عواصم الصمود”.

وأضاف في الكلمة التي استغرقت ربع ساعة على أن يعقد مؤتمرا صحافيا لاحقا الجمعة في كييف، “لن نغفر أبدا. لن نستكين طالما لم يعاقَب القتلة الروس. من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا”.