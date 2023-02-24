سوري يطعن صديقه ويرمي الجثة في نهر بردى بسبب خلافات مالية

في جريمة بشعة تكشفت تفاصيلها حديثا، أقدم شاب سوري على قتل صديقه بالسلاح الأبيض، بسبب خلافات مالية بينهما.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، “عثر أهالي على جثة متحللة تعود لمواطن من جرمانا، ملقية منذ فترة طويلة في مجرى نهر بردى فرع تورا بالربوة بدمشق”.

وأضاف أنه “ألقي القبض على القاتل، وهو أحد أصدقائه، واعترف بأن بينهما مشاكل مالية وأقدم على طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات في منطقة الرقبة حتى فارق الحياة”.

وتابع أنه بعد ارتكاب الجريمة “ألقى القاتل الجثة وأداة الجريمة بمجرى النهر”.

ويأتي ذلك بسبب الفوضى وانتشار السلاح وارتفاع معدل الجرائم في مناطق سيطرة النظام السوري، وفقا للمرصد.

وبذلك يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق وقوع 35 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.

وراح ضحية تلك الجرائم 35 شخصا، هم 7 سيدات، و25 رجل وشاب، و3 أطفال في دمشق وريف دمشق واللاذقية والسويداء وحمص وحماة ودرعا وحلب ودير الزور.