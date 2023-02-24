في ذكرى غزو أوكرانيا.. الصين تكشف عن مقترح بشأن السلام

أصدرت الحكومة الصينية، الجمعة، وثيقة مكونة من 12 نقطة، توضح موقفها من حرب روسيا على أوكرانيا، ودعت بكين في الوثيقة إلى “إنهاء الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام”.

ويتزامن إعلان الصين عن وثيقتها مع حلول الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا، وقالت الوثيقة، التي نشرتها وزارة الخارجية الصينية بعنوان “موقف الصين بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا”، أن بكين تتعهد بـ”مواصلة لعب دور بناء في استئناف محادثات السلام”، ولكن بدون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتتبع كل نقطة فقرة تشرح موقف الصين، ولكن دون تقديم أي مقترحات ملموسة حول كيفية تحقيق النقاط.

ونصت الوثيقة على:

1- احترام سيادة جميع الدول.

2- التخلي عن عقلية الحرب الباردة.

3- التوقف عن الأعمال العدائية.

4- استئناف محادثات السلام.

5- حل الأزمة الإنسانية.

6- حماية المدنيين وأسرى الحرب.

7- الحفاظ على آمان محطات الطاقة النووية.

8- تقليل المخاطر الاستراتيجية.

9- تسهيل تصدير الحبوب.

10- وقف العقوبات من جانب واحد.

11- الحفاظ على استقرار عمل سلاسل الصناعية والتوريد.

12- تعزيز جهود إعادة الإعمار ما بعد الصراع.