كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق 4 صواريخ «كروز» استراتيجية

(كونا) – أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها اختبرت بنجاح إطلاق أربعة صواريخ كروز “استراتيجية” باتجاه البحر الشرقي يوم الخميس الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن وحدة فرعية من وحدة صواريخ كروز الاستراتيجية أطلقت بنجاح أربعة صواريخ كروز استراتيجية من نوع (هواسال -2) من منطقة شمال شرق مدينة كيم تشيك في إقليم هامغيونغ الشمالي باتجاه البحر الشرقي فجر الخميس.

وأضافت أن “صواريخ كروز الاستراتيجية الأربعة أصابت بدقة الهدف المحدد مسبقا على البحر الشرقي لكوريا بعد أن طارت في ثمانية مدارات طيران على شكل بيضاوي لمسافة 2000 كيلومتر لمدة ما بين 208ر10 ثانية و224ر10 ثانية”.

وأشارت إلى أن إجراء كوريا الشمالية تدريبات على عمليات إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية وإظهار “الوضع الحربي” للقوات القتالية النووية في البلاد بوضوح يأتي بالتزامن مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية بمشاركة اليابان.

وذكرت أن “التدريبات أكدت مجددا موثوقية نظام الأسلحة ووضع الاستجابة السريعة لوحدات صواريخ كروز الاستراتيجية التي تشكل إحدى القوى الرئيسية للرادع النووي لكوريا الشمالية”.

وتابعت أن “التدريبات أظهرت بوضوح مجددا الوضع الحربي للقوات القتالية النووية لكوريا الشمالية التي تعزز بشتى الطرق قدرتها على الهجوم النووي المضاد الفتاك ضد القوات المعادية”.