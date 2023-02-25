اقتصاد

«أبراج العمانية» توقّع شراكة للتنقيب عن النفط بحقل الوفرة.. لمدة 5 سنوات

منذ ساعتين
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وقّعت شركة أبراج لخدمات الطاقة شراكة استراتيجية مع شركة «شيفرون» العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، في مجال الحفر واستخراج النفط لمدة خمس سنوات.
وبحسب بيان على وكالة الأنباء العمانية، ستعمل الشركة بموجب هذه الشراكة على بناء ثلاث منصات للحفر والخدمات ذات الصلة في مشروع حقل «الوفرة» في الكويت، في إطار تعزيز مكانتها وتوسع عملياتها التشغيلية في سوق خدمات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف أبراج لخدمات الطاقة من خلال هذه الشراكة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنويع محفظة الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات في مجالات الحفر والاستدامة والتقنية في القطاع.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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