الاتحاد الأوروبي يدين موافقة الاحتلال على بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية بالضفة الغربية

(كونا) – دان الاتحاد الاوروبي بشدة موافقة الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا على خطط لبناء اكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نبيلة مصرالي في بيان مساء امس الجمعة “هذا يتجاوز العدد الاجمالي الذي تم تقديمه خلال العام الماضي 2022 بأكمله والذي كان عاما قياسيا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”.

واضافت “نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وندعو اسرائيل لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الاخيرة على وجه السرعة”.

وكانت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية ذكرت امس الجمعة ان مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صادق على بناء اكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية بالضفة الغربية.