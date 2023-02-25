السويط للأشقاء في العراق: ضرورة حسم ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162

أكد وكيل الشعبة البرلمانية النائب ثامر السويط خلال كلمة الكويت أمام المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، أن العراق رغم التحديات الأمنية الجسيمة والأوضاع الصعبة التي مر بها إلا أنه استطاع بإرادة وعزيمة قوية تحقيق عدة انتصارات أمنية وسياسية واقتصادية تتطلب منا كأشقاء دعمه ومساندته في ترسيخ مقومات سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال السويط في كلمته؛ إن انتهاك وتهديد سيادة الدول كان دائماً عنصر الهدم وغرس التوتر في هذا الجسد العربي المعتل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز ما شهدناه جميعاً في عام 1990 من احتلال الكويت وإحداث الشرخ الكبير في العالم العربي الذي أضر بالجميع بلا استثناء.

وتابع «إن كنا تجاوزنا آثار احتلال الكويت فإن من الواجب العمل وبكل قوة على ضمان إزالة بؤر التوتر والتأسيس لثقافة جديدة في العلاقات العربية تؤسس للوحدة والتضامن والعمل المشترك، بما يحمي مصالح وسيادة الجميع».

ودعا الأشقاء في العراق إلى الإسراع في حسم القضايا العالقة ومنها التوصل لاتفاق نهائي في شأن استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك تحصيناً للعلاقات التي تربط البلدين والنأي بها عن الحملات التي تتناول الأحداث بشكل سلبي يؤدي إلى تصاعد خطاب الكراهية بين الشعوب.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد السويط دعم الكويت لكافة خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وحماية مدينة القدس من الممارسات الأحادية غير القانونية، التي يمارسها الكيان الصهيوني.