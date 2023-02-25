دوليات

«العدل» الأميركية: توقيف مموّل لـ«حزب الله» مُدرج على قائمة العقوبات

منذ 4 ساعات
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أعلنت وزارة العدل الأميركية أن السلطات الرومانية اعتقلت، أمس الجمعة، أحد أبرز ممولي «حزب الله»، محمد إبراهيم بزي، المدرَج على لائحة الإرهاب الأميركية في عام 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخارست، مشيرة إلى أن واشنطن تعتزم الطلب من بوخارست تسليمها إياه لمحاكمته في الولايات المتحدة.
وبزي، البالغ من العمر 58 عاماً، يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية، وأوقفته سلطات إنفاذ القانون الرومانية فور وصوله إلى بوخارست، أمس الجمعة، كما اعتقلت اللبناني طلال شاهين الذي كان يرافقه، ويبلغ من العمر 78 عاماً.
وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح «حزب الله»، على مدى سنوات، بحسب لائحة الاتهامات الأميركية.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم طلب تسليم بزي إلى محكمة في نيويورك لمواجهة التهم الواردة في لائحة الاتهام، مشيرة إلى أن «كل تهمة في لائحة الاتهام يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً».
وتتهم الولايات المتحدة بزي وشاهين بالتآمر لحثّ أميركي موجود في الولايات المتحدة على تسييل عقارات يمتلكانها في ولاية ميشيغان، وتحويل مئات الآلاف من الدولارات سراً من عائدات التصفية إليهما في لبنان دون ترخيص «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المطلوبة»، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيانها، أمس الجمعة، وذلك في انتهاك لقانون IEEPA.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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