الولايات المتحدة تعلن عن 10 مليارات دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا

(كونا) – أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم أكثر من 10 مليارات دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء الحرب مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدات الجديدة تهدف إلى دعم الموازنة الحكومية وقطاع الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أنه “نتيجة للدعم من الحزبين من الكونغرس بدأت الولايات المتحدة صرف 9ر9 مليار دولار دعما إضافيا للموازنة الحكومية الأوكرانية”.

وأشار الى أن هذه المساعدات تساهم في تعزيز قدرات أوكرانيا بالدفاع عن نفسها في الحرب مع روسيا وتضمن أن الحكومة الأوكرانية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ.

وتابع بلينكن أن الإدارة تعمل مع الكونغرس لتقديم مساعدة إضافية في مجال الطاقة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار لتلبية الحاجات الفورية بما في ذلك شبكة الطاقة الحيوية.

ولفت إلى أن هذه المساعدة تعتمد على 270 مليون دولار أمريكي التزمت بها الولايات المتحدة بالفعل لتعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا خلال العام الماضي.

ورأى أن هذا الدعم سيساعد أوكرانيا في تلبية احتياجاتها العاجلة لأمن الطاقة ويجعلها أكثر مرونة واستدامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق اليوم عن ملياري دولار من المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا وقالت إن الحزمة الجديدة “جزء من التزامنا بأمن أوكرانيا على المدى الطويل”.