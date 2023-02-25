تركي يخترع جهازاً في منزله لحماية نفسه من الزلازل

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده مؤخراً، قرر مواطن تركي من ولاية إزمير غرب تركيا، اختراع جهاز ليتمكن من حماية نفسه وعائلته من المخاطر التي قد تحدث لهم أثناء وقوع الزلزال، وفقاً لـ«الشرق القطرية».

ونشر المواطن التركي مصطفى توزان، وهو كهربائي متقاعد، صورة للاختراع وهي عبارة عن مقصورة فولاذية على شكل صندوق.

وعند سؤاله عن ميزات المقصورة التي اخترعها قال: إن اختراعه الجديد يتمثل بخزنة لإنقاذ البشر أثناء الزلازل ويمكن وضعها داخل الشقق في حال وقوع هزة أرضية عندها يمكن على الفور الاختباء داخلها.

وأضاف: أن الجهاز يحمل وزن 66 طنًا من مواد الانقاذ في حال وقوع زلزال ويتضمن مقصورة طعام ومياه وشاحن وبطاريات واضاءة وصافرة استغاثة.

ووفق وسائل إعلام تركية، تتسع المقصورة لأربعة أشخاص، كما أن البطارية يمكت أن توفر الطاقة لمدة 3 أيام بشكل مستقل عن شبكة كهرباء المدينة.