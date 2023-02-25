زعيم كوريا الشمالية يتوعّد مَن يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود

تلقى أولياء الأمور في كوريا الشمالية مؤخراً تحذيراً من عواقب قاسية، تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود، وفق ما أورده تقرير لإذاعة آسيا الحرة.

وأوضح المصدر أن عدة اجتماعات عقدت في الأحياء بكوريا الشمالية، لإخطار الأهالي بعدم تسامح السلطات مع الذين يسمحون لأولادهم بمشاهدة أي محتوى غربي.

وفي حال عدم أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار سيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلاما أو برامج تلفزيونية أجنبية، إلى معسكر عمل لمدة 6 أشهر، كما سيضطر أطفالهم إلى العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة 5 سنوات.

ووفق ما نقلت صحيفة «تلغراف»، فإن أولئك الذين يضبطون وهم يتحدثون أو يرقصون أو يغنون وفق الثقافة الكورية الجنوبية، سيحكم عليهم أيضا بالعمل في معسكرات لـ 6 شهور.

وطالبت السلطات في بيونغ يانغ، حسب التقرير، الآباء بضرورة تثقيف أبنائهم وفق المثل الاشتراكية للدولة.

ونقل التقرير عن مصدر حضر اجتماعا لإقرار هذه العقوبات القاسية، قوله إن مسؤولا من الدولة قال: «تعليم الأطفال يبدأ من المنزل، إذا لم يقم الآباء بتعليم أطفالهم، فسوف يرقصون ويغنون عن الرأسمالية ويصبحون معادين للاشتراكية».