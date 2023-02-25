مفتي عُمان: فتح المجال الجوي أمام طيران الكيان الصهيوني مفاجأة لم تخطر على البال

قال المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي “فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله”.

وأضاف “لم نكن نحسب لذلك حسابا قط، بل كنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية؛ فكم كنا نعتز بذلك”.

وعبّر الشيخ الخليلي عن خشيته “أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى؛ فإن من تقهقر خطوة لم يلبث أن يتقهقر خطوات”.

وتابع “نرجو كل الرجاء مراجعة الحساب في هذا، وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي”.

هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم، بينما سارعت إسرائيل إلى الترحيب بالقرار الذي سيجلب لها فوائد اقتصادية.

وعلى حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان: «التزاماً ببنود معاهدة شيكاغو 1944 وإنفاذاً للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي، نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية».

وعلى الفور، رحبت إسرائيل بقرار مسقط على لسان وزير خارجيتها، إيلي كوهين.

وقال كوهين، بحسب وكالة «رويترز»، إن «القرار تاريخي ومهم بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي والمسافرين الإسرائيليين».

وأعرب كوهين عن شكره لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، على قرار فتح الأجواء العُمانية أمام الطائرات الإسرائيلية.

ويقلّص القرار العُماني المسافة أمام الطائرات الإسرائيلية في الرحلات المتوجهة إلى آسيا.