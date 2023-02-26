إنفوجراف | «فوربس»: أكبر 5 شركات كويتية عامة حسب القيمة السوقية

• تمثل 61.6% من القيمة الإجمالية للشركات المدرجة #بورصة_الكويت البالغة 142,5 مليار دولار

تصدّر بيت التمويل الكويتي «بيتك» ترتيب أكبر 5 شركات عامة في الكويت فقد بلغت قيمته السوقية 11.7 مليار دينار (38.2 مليار دولار)، وفقًا لإغلاقات الأسهم وأسعار الصرف في 21 فبراير الجاري، وحلّ بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 8.4 مليار دينار (27.4 مليار دولار)، يليه بنك بوبيان البالغة قيمته 2.9 مليار دينار (9.4 مليار دولار).

واحتلت مجموعة زين المتخصصة في قطاع الاتصالات، المركز الرابع بعد أن سجّلت قيمتها السوقية 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار)، متقدمة على أجيليتي التي تعمل في قطاع الخدمات اللوجيستية وتصل قيمتها إلى 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وفقاً لـ «فوربس الشرق الأوسط».

وهيمن بذلك قطاع البنوك والخدمات المالية على أكبر 5 شركات مدرجة في الكويت من حيث القيمة السوقية من خلال 3 ممثلين مقارنة بتمثيل وحيد لكل من قطاعي الاتصالات والخدمات اللوجيستية.

بلغت القيمة السوقية المجمعة لأكبر خمس شركات مدرجة في الكويت 26.9 مليار دينار (87.8 مليار دولار)، تمثل 61.6% من إجمالي القيمة السوقية لـ153 شركة مدرجة في البورصة الكويتية تصل قيمتها الإجمالية إلى 43.7 مليار دينار (142.5 مليار دولار).

استُبعد البنك الأهلي المتحد البحريني (AUB) من الترتيب بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية على شطب السهم من بورصة الكويت والبحرين في 14 فبراير الجاري، وجرى تعليق التداول على السهم منذ 18 أغسطس الماضي، بالتزامن مع إجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك.

فيما يلي أكبر 5 شركات عامة في الكويت من حيث القيمة السوقية بالتزامن مع احتفال البلاد بالعيد الوطني الموافق اليوم 25 فبراير/شباط.

1. بيت التمويل الكويتي «بيتك»

القيمة السوقية: 38.2 مليار دولار

القطاع: البنوك والخدمات المالية

تراجع سعر سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 6.2% خلال عام بين 21 فبراير 2022 واليوم نفسه من هذا العام ليصل إلى 2.9 دولار، غير أنه تصدّر الشركات الكويتية المدرجة من حيث القيمة السوقية التي بلغت 38.2 مليار دولار، بعد إتمام الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، وزيادة رأس المال.

وفي يوليو الماضي وافقت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهمًا واحدًا من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم «البنك الأهلي المتحد».

وارتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة 40% إلى 1.4 مليار دولار (434.6 مليون دينار) عام 2022، في حين قفز إجمالي الأصول بنسبة 69.7% إلى 120.7 مليار دولار (37 مليار دينار) بنهاية ديسمبر الماضي.

2. بنك الكويت الوطني

القيمة السوقية: 27.4 مليار دولار

القطاع: البنوك والخدمات المالية

ارتفع سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 5.8% خلال عام واحد، وتحديدًا بين 21 فبراير 2022، وفي اليوم نفسه من 2023 ليصل إلى 3.6 دولار، وتسجل القيمة السوقية للبنك 27.4 مليار دولار، في حين قفز صافي أرباح البنك بنسبة 39.3% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار (530.1 مليون دينار) عام 2022.

صعد إجمالي الأصول بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 118.6 مليار دولار (36.3 مليار دينار)، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.4% إلى 65.9 مليار دولار (20.2 مليار دينار)، كما بلغ إجمالي القروض والسلفيات 68.6 مليار دولار (21 مليار دينار) بارتفاع 6.5% على أساس سنوي.

تأسّس البنك عام 1952 في الكويت، ولديه الآن شبكة من 68 فرعًا محليًا، و75 فرعًا في الخارج في حين بلغ عدد العاملين فيه 2234 شخصًا، وفقًا لبورصة الكويت.

3. بنك بوبيان

القيمة السوقية: 9.4 مليار دولار

القطاع: البنوك والخدمات المالية

تراجعت أسهم بنك بوبيان خلال عام واحد بنسبة 6% إلى 2.5 دولار في 21 فبراير 2023، وبذلك وصلت القيمة السوقية للبنك إلى 9.4 مليار دولار، في حين ارتفعت أرباح البنك بنسبة 13.2% على أساس سنوي ، ليصل إلى 177.1 مليون دولار (54.3 مليون دينار) عام 2022.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.2% إلى 25.7 مليار دولار (7.9 مليار دينار)، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 19.6 مليار دولار (6 مليارات دينار)، في حين نمت محفظة التمويل بنسبة 7% لتصل إلى 19.2 مليار دولار (5.9 مليار دينار)، ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 654.8 مليون دولار (201 مليون دينار).

واختتم بنك بوبيان برنامج «Boubyan Accelerator» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية خلال عام 2022 الذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات التكنولوجية الكويتية الناشئة.

4. مجموعة زين

القيمة السوقية: 8 مليارات دولار

القطاع: الاتصالات

تراجعت أسهم مجموعة زين خلال عام بنسبة 10.4% لتصل إلى 1.8 دولار في 21 فبراير 3، لتصل قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار، وفي 19 فبراير/شباط الجاري، أعلنت المجموعة عن مبادرة تعاون مع Microsoft لإطلاق «المُبادرة الوطنية للسحابة» لتقديم الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في البلاد.

وكانت المجموعة قد بدأت عملياتها عام 1983 في الكويت بوصفها أول مشغل للهاتف المحمول في المنطقة، قبل أن تُدرج أسهمها في بورصة الكويت بعد نحو عامين، وتُوجد المجموعة في 7 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا مع عدد عاملين يصل إلى 7100 شخص، وتقدّم خدمات اتصالات متنقلة إلى أكثر من 52 مليون عميل نشط، بحسب أحدث البيانات المتاحة بنهاية 30 سبتمبر/أيلول 2022.

5. أجيليتي

القيمة السوقية: 5 مليارات دولار

القطاع: الخدمات اللوجيستية

انخفضت أسهم أجيليتي بنسبة 42.7% إلى 1.9 دولار في 21 فبراير/شباط 2023، مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها السوقية إلى 5 مليارات دولار، كما توظّف أجيليتي نحو 50 ألف شخص، وتعمل في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار.

وأكملت أجيليتي استحواذها على Menzies Aviation وهي شركة خدمات طيران بقيمة 929.1 مليون دولار (285 مليون دينار) في 4 أغسطس /آب 2022، ثم استحوذت الشركة التابعة الجديدة على حصة الأغلبية في شركة AJAS المحدودة في جامايكا، العاملة في مناولة البضائع، في 3 فبراير/شباط 2023. وتأسست أجيليتي في 21 مايو/أيار 1979، وأدرجت أسهمها في بورصة الكويت عام 1984.