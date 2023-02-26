الرئيس الروسي: «الغرب» شريك في النزاع الدائر بأوكرانيا

(كونا) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، إن إمدادات السلاح التي يقدمها حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى أوكرانيا تجعله شريكاً في النزاع.

ونسبت وكالة «تاس» الروسية للأنباء إلى بوتين قوله إن «الغرب يقدّم أسلحة لحلف الناتو بمليارات الدولارات ولا يحصل على عائد مادي بالمقابل مما يجعله شريكاً غير مباشر في الجرائم التي يرتكبها النظام في كييف بما في ذلك قصف دونيتسك وبقية المناطق الواقعة في نوفوروسيا».

واضاف «اننا نفهم ان العالم تغيّر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور مراكز قوى جديدة ولكن نحن ضد أن يكون التغيير لصالح واشنطن».

واتهم بوتين مجدداً الغرب بانه «يريد القضاء على روسيا»، مضيفاً أن «الهدف الأعلى للغرب يكمن في تدمير روسيا في حدودها الحالية وزعزعة الأوضاع وتفكيكها إلى دويلات».

وكان الرئيس بوتين أعلن في 24 فبراير من العام الماضي بدء تنفيذ عملية عسكرية خاصة بهدف «حماية السكان في أقاليم دونباس شرق أوكرانيا».

وأعلنت اربعة أقاليم هي دونيتسك ولوغانسك وزباروجية وخيرسون انضمامها إلى روسيا الاتحادية في 30 سبتمبر الماضي، بعد اجراء استفتاء عام صوت خلاله أغلبية السكان لصالح هذا الخيار.