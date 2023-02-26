اقتصاد

السعودية تنشئ لوجستية متكاملة بالقرب من ميناء جدة

منذ 21 دقيقة
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• على مساحة 3 ملايين متر مربع و10 آلاف وظيفة

قالت الهيئة العامة للموانئ السعودية وغرفة جدة، إنهما وقعتا اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال أي ما يعادل 267 مليون دولار.

وأضاف الجانبان في بيان اليوم الأحد، أن المنطقة الجديدة ستقام على مساحة 3 ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكر البيان الذي نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن المنطقة ستوفر عدداً من الخدمات اللوجستية بما في ذلك المستودعات وساحات التخزين المتخصصة لتلبية احتياجات المستوردين والمُصدرين.

وتقدم المنطقة خدمات أساسية تشمل: مستودعات جاهزة، ساحات تخزين، مناطق لإعادة التصدير، التخزين المتخصص، مواقع لوجستية متعددة، وخدمات فرعية عبارة عن وحدات تجارية، ووحدات سكنية وأماكن استراحة للعاملين، بالإضافة إلى الدعم الذي تشهده المنطقة من تطوير للبنية التحتية كالطرق الداخلية والخدمات الأساسية، وتطوير المشهد الحضري والتشجير.

منذ 21 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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