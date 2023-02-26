تقرير: تويتر تسرّح عشرات الموظفين لخفض النفقات

أفاد موقع «ذي إنفورميشن» الإلكتروني، الأحد، بأن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت، السبت (بالتوقيت المحلي)، عشرات الموظفين في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة الشبكة الاجماعية الشهيرة أواخر أكتوبر الماضي.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة قولهم إن «عمليات خفض الوظائف شملت العديد من الفرق الهندسية، بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة الشبكة».

وأشار الموقع المعني بالتكنولوجيا الأميركية إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة، وأيضاً خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70 % على الأقل ليصل إلى حوالي ألفي موظف.

وسرحت تويتر مطلع نوفمبر الماضي حوالي 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك، الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك آنذاك إن الخدمة «تعاني من انخفاض كبير في الإيرادات مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى».