توقيع 12 اتفاقية في قطاعات مختلفة بين الأردن والإمارات والبحرين ومصر بقيمة ملياري دولار

(كونا) – وقع الأردن والإمارات ومصر والبحرين اليوم الاحد 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات بقيمة إجمالية تبلغ نحو ملياري دولار.

وذكرت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان ان الاتفاقيات وقعت في العاصمة عمان خلال الاجتماع الثالث (للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة) التي تضم الأردن ومصر والامارات والبحرين.

وأوضحت ان الاتفاقيات التي تم توقيعها بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة توفر نحو 13 ألف فرصة عمل في الدول الأربع.

وبدأت فعاليات الاجتماع الثالث (للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة) في وقت سابق اليوم بمشاركة الدول الأربع للبحث في المشاريع الصناعية التي جرى التوافق عليها واعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.

ويشارك في الاجتماع الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان الجابر ووزير الصناعة والتجارة المصري أحمد صالح ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله فخرو.

واكد الوزير الأردني خلال الاجتماع بحسب البيان أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين بلاده والامارات ومصر والبحرين لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة لاسيما في ملف الامن الغذائي واختلال التوريد وارتفاع تكلفة الإنتاج وغيرها.

يذكر ان الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الاماراتية ابوظبي في مايو من عام 2022 بمشاركة الامارات ومصر والأردن فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو من العام الماضي.