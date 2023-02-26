محادثات إسرائيلية فلسطينية في الأردن اليوم.. بمشاركة أميركية

(رويترز) – قال مسؤولون إن الأردن سيستضيف اجتماعاً، اليوم الأحد، بين كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين وبمشاركة أميركية بهدف وقف موجة العنف التي اندلعت في الآونة الأخيرة وأثارت المخاوف من زيادة التصعيد قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف المسؤولون أن الاجتماع سيعقد ليوم واحد في ميناء العقبة على البحر الأحمر، ويحضره بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، وسيجمع بين كبار قادة الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين للمرة الأولى منذ عدة سنوات، إضافة إلى ممثلين عن أطراف رئيسية بالمنطقة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع واشنطن وشريكها الإقليمي مصر، لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والثقة بين الجانبين.

وقال مسؤول كبير في الأردن لرويترز إن الاجتماع يهدف إلى إعطاء الأمل للفلسطينيين في مستقبل سياسي. وأضاف «إذا حقق أهدافه.. فسينعكس ذلك على الأرض».

ويمثل الاجتماع فرصة لوقف التصاعد في الاشتباكات التي اندلعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة وأثارت غضباً عربياً ومخاوف دولية من الانجرار إلى صراع إسرائيلي فلسطيني على نطاق أوسع.

وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم الكشف عن هويته «لم يحدث مثل هذا الاجتماع منذ سنوات.. إنه إنجاز كبير أن يتم جمعهم سوياً».

وفي السنوات السابقة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس في ذروة شهر رمضان الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة المسيحي.