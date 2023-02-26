دوليات

موسكو تتهم واشنطن بتعكير علاقاتها الأفريقية

منذ 4 ساعات
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 نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي‭ ‬ميخائيل بوغدانوف، قوله أمس السبت، إن الولايات المتحدة «تمارس ضغوطاً غير مسبوقة» على الدول الأفريقية منها محاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها بعد 5 أشهر، وفقاً لـ«رويترز».

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو المقبل في سان بطرسبرغ، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية بعد أن نبذه الغرب بسبب غزوه لأوكرانيا قبل عام.

وذكرت تاس أن بوغدانوف أكد مجدداً على اتهامات موسكو «للغرب الجماعي» بشنّ حملة لعزل موسكو، وقال: «الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً، بما في ذلك تعطيل القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ».

وتصف موسكو غزوها لأوكرانيا بأنه «عملية عسكرية خاصة». وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن ذلك عمل عدواني استعماري للاستيلاء على أراض، وأوضح بوغدانوف «منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، زاد الغرب الجماعي الضغط على الدول الأفريقية بشكل كبير من خلال التهديد بفرض عقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية».

ومنذ بداية الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، لجأت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية في محاولة لتوثيق العلاقات هناك، وتسعى روسيا على نحو خاص لكسب ود الدول الأفريقية، وزار وزير الخارجية سيرغي لافروف القارة مرتين هذا العام بالفعل، إضافة إلى قيامه بجولة هناك منتصف العام الماضي.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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