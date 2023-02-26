دوليات

وزير الخارجية المصري يزور سوريا وتركيا غداً

منذ 11 دقيقة
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صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد،، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه صباح غداً إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

هذا، ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.

منذ 11 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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