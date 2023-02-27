أردوغان: بدأنا في بناء 309 آلاف منزل في مناطق الزلزال

(الأناضول) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بلوغ عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال إلى 309 آلاف منزلا.

جاء ذلك في تصريح صحفي الإثنين، عقب زيارة تفقدية إلى ولاية أدي يامان شرقي البلاد.

وأكد أن الحكومة التركية تدرك كل شيء بخصوص آثار الزلزال وأنها تواصل العمل المكثف للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأضاف قائلا: « عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال بلغ 309 آلاف منزلا».

وذكر أردوغان أنه بسبب التأثير المدمر للزلزال وظروف الطقس السلبي في الأيام الأولى للزلزال في أدي يامان لم يتم العمل بالشكل المطلوب.

وأكد أن حكومته لن تسمح باستمرار معاناة منكوبي الزلزال، لافتا إلى وقوع 10 آلاف هزة ارتدادية منذ 6 فبراير الجاري.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 44 ألفا و374، وأن أكثر من 115 ألف مواطن تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لجميع رؤساء الدول والحكومات الذين أرسلوا مساعداتهم النقدية والعينية وتعاطفوا مع تركيا.

وشدد أن بلاده لن تنسى أي شخص وقف بجانب تركيا بإخلاص في هذا الأيام الصعبة وأنهم سيحفظون ذلك في ذاكرتهم وقلوبهم.