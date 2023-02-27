اجتماع نادر في كوريا الشمالية.. وسط «نقص خطير للغذاء»

افتتح زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اجتماعا للجنة المركزية لحزبه لمناقشة التنمية الزراعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، في ظل تقارير عن نقص “خطير” في الغذاء بالدولة المعزولة.

عادة ما تعقد مثل هذه الاجتماعات مرة أو مرتين في السنة، لكن اجتماع اللجنة المركزية يأتي بعد شهرين فقط من الاجتماع السابق الذي ركز أيضا على القضايا الزراعية، وفقاً لـ «الحرة».

ويثير التوقيت غير المعتاد للاجتماع تكهنات بشأن وجود نقص خطير في الغذاء بكوريا الشمالية.

وافتتح كيم الاجتماع، الأحد، بحضور كبار مسؤولي الحزب الحاكم “لتحليل ومراجعة… برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، واتخاذ قرار بشأن المهام الهامة العاجلة والمهام الملحة”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

وقالت الوكالة إن المشاركين “وافقوا بالإجماع على بنود جدول الأعمال وناقشوا” الموضوع، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أوردت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن هناك تقارير عن وفيات بسبب المجاعة في الشمال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كو بيونغ-سام، الأسبوع الماضي “نعتقد أن نقص الغذاء هناك خطير”، مضيفا أن بيونغ يانغ طلبت على ما يبدو مساعدات من برنامج الأغذية العالمي.

وتواجه كوريا الشمالية المسلحة نوويا صعوبات منذ فترة طويلة في توفير الغذاء في ظلّ عقوبات مفروضة عليها بسبب برامج أسلحتها.

وهي معرضة بشدة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والجفاف بسبب ضعف البنية التحتية وإزالة الغابات وعقود من سوء الإدارة.

وتزايدت صعوباتها بسبب إغلاقها الحدود لسنوات إثر تفشي فيروس كوفيد-19، قبل أن تفتحها جزئيا مؤخرا للسماح ببعض التجارة مع الصين المجاورة.

تعرضت كوريا الشمالية لعدة مجاعات تسببت إحداها في التسعينيات في مصرع مئات الآلاف من المواطنين.