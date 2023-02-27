الذهب يسجّل أدنى مستوى في شهرين

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين الاثنين، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ الفدرالي الأميركي مزيدًا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارًا للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى الفدرالي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في ديسمبر.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية «مزيج ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى في عامين وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر سيمنح الفدرالي الأميركي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم».

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9% إلى 20.58 دولاراً للأونصة وهبط البلاتين 0.3% إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1415.96 دولاراً للأونصة.