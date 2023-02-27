تأجيل إطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. بسبب مشاكل تقنية 

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تأجيل إطلاق مهمة CREW-6 إلى محطة الفضاء الدولية حتى إشعار آخر، وذلك حفاظاً على سلامة رواد الفضاء المشاركين في المهمة.

جاء إعلان تأجيل الإطلاق، نظراً لبعض المشاكل التقنية التي واجهت فريق «سبيس إكس» المسؤول على إطلاق صاروخ «فالكون 9» الذي يحمل على متنه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفريق طاقم Crew 6، حيث تم اكتشاف مشكلة تتعلق بسائل الإشعال TEA-TEB الذي يستخدم لإشعال محركات الصاروخ عند الإقلاع.

وكان من المقرر أن ينطلق اليوم الإثنين رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة crew-6 أطول مهمة فضائية عربية تمتد لستة أشهر، وذلك من المجمع رقم «39A» بقاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء، وعلى متن الصاروخ «فالكون 9»، الذي تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة «سبيس إكس».

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، ويضم طاقم المهمة إلى جانب سلطان النيادي كلاً من قائد المهمة رائد الفضاء ستيفن بوين «ناسا»، وقائد المركبة رائد الفضاء وارين هوبيرغ «ناسا»، واختصاصي مهمة رائد الفضاء أندري فيدياييف «روسكوزموس».