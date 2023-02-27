اقتصاد

تراجع أسعار النفط رغم المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى أوروبا

منذ 5 ساعات
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تراجعت أسعار النفط الإثنين، بضغط المخاوف حيال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من اضطراب محتمل في إمدادات الخام إلى أوروبا والتفاؤل حيال انتعاش الطلب في الصين.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.60% أو بمقدار 51 سنتًا إلى 82.65 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. 

وتراجعت عقود خام نايمكس الأميركي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.55% أو بمقدار 43 سنتًا إلى 75.89 دولاراً للبرميل. 

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 105.27 نقطة، بعدما شكلت قوته ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأميركية خلال الأيام الماضية. 

أوقفت روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضخ الخام إلى بولندا عبر خط أنابيب «دروجبا»، والذي كان يغطي 10% من احتياجات شركة النفط البولندية «أورلن»، أو نحو 200 ألف طن شهريًا. 

ومع ذلك، أكدت بولندا مرارًا وتكرارًا إنها تخطط لإنهاء استيرادها للنفط الروسي تمامًا، وقالت «أورلن» إن المستهلكين لن يتأثروا بالإجراء الذي اتخذته موسكو، والذي شددت على «استعدادها له مسبقًا».

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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