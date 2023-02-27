سلطنة عُمان: إطلاق بوابة شاملة ومتكاملة لتعزيز بيئة الاستثمار

(كونا) – أعلنت سلطنة عمان اليوم الإثنين، إطلاق بوابة شاملة ومتكاملة لخدمات المستثمرين، في مسعى لتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في توفير مناخ محفز وجالب للاستثمار الأجنبي.

وافتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لهذا الغرض صالة «استثمر في عمان»، تحت رعاية وحضور وزير المالية العماني سلطان الحبسي.

كما حضر عدد من الوزراء والمهتمين والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها حفل افتتاح الصالة، التي تهدف لأن تكون المرجع الأول للمستثمر لينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في السلطنة.

وتعزز صالة استثمر في عمان بيئة الاستثمار، وتقدم فرصاً استثمارية متكاملة ومدروسة وتساهم في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء، والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفعالية.

وتعرض الصالة الفرص الاستثمارية، وتشرح مسارات توطين الفرص وتعرف المستثمر ببيئة الاستثمار في سلطنة عمان بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات المقدمة، وتوضح رحلة الاستثمار في جميع القطاعات المستهدفة، وكذلك تحديد المدد الزمنية المتوقعة لاكتمال توطين المشاريع.

وتساهم الصالة في ضمان سير رحلة المستثمر، بما يتوافق مع دليل الخدمات الحكومية الموحدة واتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية، ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.