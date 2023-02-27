لبنان.. عشرات العسكريين المتقاعدين يحتجون على تدني رواتبهم

(الأناضول) – نفذ العشرات من العسكريين المتقاعدين في لبنان، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت؛ اعتراضا على تدني رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبدعوة من “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” (خاصة)، شارك في الوقفة عدد من الضباط والأفراد المتقاعدين من كل المناطق اللبنانية، بالتزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وفق مراسل الأناضول.

ودعا العميد الركن المتقاعد مارون خريش، في كلمة خلال الوقفة، مجلس الوزراء إلى تثبيت سعر صرف (الدولار) عند 28 ألفا و500 ليرة لبنانية بدلا عن 45 ألفا و200 ليرة لرواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للعسكريين المتقاعدين.

ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب.

وحذر العسكريون المتقاعدون، في بيان، من أنهم سيلجؤون للتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، معلنين عن تحركات مقبلة في 6 مارس المقبل.

وفي ظل ارتفاع مستمر وصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء (الموازية) في لبنان إلى مستويات قياسية تجاوزت 82 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.​​​​