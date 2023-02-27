دوليات

وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره المصري في أضنة

منذ 7 ساعات
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التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، نظيره المصري سامح شكري بولاية أضنة المتضررة من زلزال في 6 فبراير.

واستقبل تشاووش أوغلو نظيره المصري، في مطار الولاية، حيث عقد الوزيران اجتماعا مغلقا.

وعقب اللقاء من المقرر أن يشارك الوزيران في حفل استقبال السفينة المصرية التي تقل مساعدات إنسانية في ميناء ولاية مرسين.

يذكر أن مصر أرسلت منذ اليوم الأول للزلزال حتى الآن أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.

وصباح الاثنين رست سفينة تجارية مصرية تحمل اسم «الحرية» في ميناء ولاية مرسين، محملة بـ 525 طن من المساعدات الإنسانية.

وتتضمن المساعدات خيام وبطانيات وأسرّة ومراحيض متنقلة ومنظفات.

وفي 6 فبراير وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

منذ 7 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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