وزير الخارجية المصري سامح شكري يصل إلى دمشق

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى دمشق، في زيارة للتأكيد على التضامن مع سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

واستقبل شكري وزير الخارجية والمغتربين السوري د. فيصل المقداد في مطار دمشق الدولي.

وكان السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أفاد أمس أن شكري يعتزم التوجه إلى كل من سوريا وتركيا وقال المتحدث الرسمي إن «الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر إلى تركيا وسوريا، عقب (كارثة الزلزال) التي خلَّفت خسائر فادحة».

وأضاف المتحدث أن «وزير الخارجية المصري سيؤكد خلال لقاءاته المسؤولين في البلدين، استعداد القاهرة الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها».