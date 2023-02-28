دوليات

ألمانيا.. جريحان بإطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية 

منذ 6 ساعات
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أفادت صحيفة “بيلد” اليومية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، بأن إطلاق نار وقع بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة “برامش” شمال غرب ألمانيا، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة أونسنابرويك إن مطلق النار أصاب شخصا بجروح، قبل أن يصيب نفسه أيضا بالقرب من المدرسة، بحسب رويترز.

وأضاف أن مطلق النار والضحية نقلا إلى إحدى المستشفيات عبر مروحية لتلقي العلاج الطبي، وأنه يجري التحقيق مع الشهود على الحادث، ولم يعد هناك أي خطر على الجمهور.

وأوضح أن “إطلاق النار حدث بالقرب من مدرسة مارتينوسشول (Martinusschule) الابتدائية، لكنه لم يكن مرتبطا بالمدرسة”.

وأبلغ شهود عيان، الشرطة عن الحادثة في حوالي الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (8:30 بتوقيت غرينتش).

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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