إطلاق خدمة «غوغل باي» في الكويت

بدأت البنوك الكويتية بإطلاق خدمة «غوغل باي» للدفع الالكتروني بعد نجاحها في تفعيل خدمتي «آبل باي» و«سامسونغ باي».

ومن المنتظر أن توجه خدمة «غوغل باي» للدفع الإلكتروني لخدمة جميع حاملي أجهزة الاتصال التي تعمل بنظام الاندرويد والتي تضمن قائمة الأجهزة المتوافقة التي تعمل بنظام التشغيل «Chrome» .

وتتيح الخدمة للعملاء إنجاز عمليات الدفع باستخدام أجهزة Android وWear OS بمنتهى السهولة والأمان ، إضافة إلى إجراء المعاملات المصرفية الإلكترونية في التطبيقات المختلفة والمتاجر الإلكترونية .

ويأتي إطلاق الخدمة بعد استيفاء المتطلبات الرقابية والفنية اللازمة لعملية التشغيل.