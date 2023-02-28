اقتصاد

التضخم في فرنسا يقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

منذ ساعتين
0 3 دقيقة واحدة

تسارع التضخم الفرنسي والإسباني بشكل غير متوقع في فبراير، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة وزيادة المخاطر السياسية لقادة البلدين. 

وفي فرنسا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة قياسية 7.2% في فبراير على أساس سنوي مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والخدمات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 6.1% على أساس سنوي. 

ويتوقع أن تعزز هذه القراءات القوية القادمة من ثاني ورابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، من احتمالية رفع سعر الفائدة بنصف نقطة كما خطط البك المركزي الأوروبي في شهر مارس لكبح جماح التضخم. 

وتزيد هذه البيانات من المخاطر السياسية داخل البلدين، ففي فرنسا يواجه الرئيس “إيمانويل ماكرون” احتجاجات جماهيرية بسبب خططه لإصلاح المعاشات التقاعدية، بالتزامن مع تراجع الدعم الذي قدمته الدولة لاحتواء زيادات أسعار الطاقة نتيجة ضغوط المالية العامة التي تواجهها الحكومة. 

وفي إسبانيا، ستواجه حكومة رئيس الوزراء “بيدرو سانشيز” مزيدا من الضغوط للسيطرة على الأسعار مع توقعات بخوضه الانتخابات هذا العام. 

ومن المقرر صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو الخميس المقبل، مع توقع الاقتصاديين تراجعه إلى 8.3% من 8.6%. 

منذ ساعتين
0 3 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

تحويلات المغتربين الهنود تحقق رقماً قياسياً بـ100 مليار دولار

ديسمبر 31, 2022

مجلس التعاون والهند يقرران استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

نوفمبر 25, 2022

وزير الطاقة السعودي: المملكة تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023

نوفمبر 12, 2022

«إيكونوميست»: الكويت لديها أعلى معدل بطالة بين الشباب.. خليجياً

يناير 27, 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى