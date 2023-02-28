الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهراً

انخفضت أسعار الذهب متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا في ظل توقعات بأن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة قريبًا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1811.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1817.30 دولار للأونصة.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفقد المعدن الأصفر نحو 6% حتى الآن في فبراير شباط الجاري، مسجلاً تراجعًا حادًا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من الفدرالي الأميركي إلى ذروته عند 5.415% في سبتمبر أيلول.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 20.58 دولار للأونصة في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر أيلول 2020.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 939.33 دولار وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1432.84 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضًا شهريًا في الأسعار.