دوليات

الرئيس الأمريكي يختار أمريكية من أصول آسيوية وزيرة للعمل

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء نيته تعيين نائبة وزير العمل الحالية جولي سو في منصب وزيرة العمل خلفا لمارتي والش الذي سيغادر المنصب الشهر المقبل.
ووصف البيت الأبيض جولي «54 عاما» في بيان له بأنها قائدة ذات تجربة وخبرة وستستمر في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة وشمولية يوفر للأمريكيين عائدا عادلا لعملهم وفرصة متساوية للمضي قدما.
وقال بايدن في تصريح تضمنه البيان إن جولي اتخذت خلال مسارها المهني إجراءات صارمة ضد سرقة الأجور وحاربت لحماية العمال ورفعت الحد الأدنى للأجور وخلقت وظائف ذات رواتب جيدة.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على تعيين جولي وزيرة للعمل فستصبح أول أمريكية من أصول آسيوية تتولى منصبا وزاريا في إدارة الرئيس بايدن.
وتعمل جولي حاليا نائبة لوزير العمل منذ يوليو 2021 وسبق أن عملت وزيرة للعمل في الحكومة المحلية لولاية كاليفورنيا.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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