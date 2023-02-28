مجلس الأمة

الطشة يسأل وزير الأوقاف عن إغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة

منذ ساعتين
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وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، بشأن إغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة، ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– هل سبق أن أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى شرعية في شأن «إغلاق المحال التجارية ووقف عمليات البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنص الفتوى، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الرأي الشرعي في مسألة «إغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة على وجه الخصوص»؟ مع إفادتي بالأسانيد والأدلة الشرعية والآراء الفقهية في المسألة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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