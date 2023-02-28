بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 22.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 22.4 نقطة ليبلغ مستوى 7244.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.31 في المئة.

وتم تداول 126.8 مليون سهم عبر 10674 صفقة نقدية بقيمة 60.4 مليون دينار «نحو 183 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.5 نقطة ليبلغ مستوى 5548.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المئة من خلال تداول 34.3 مليون سهم عبر 2712 صفقة نقدية بقيمة 5.10 مليون دينار «نحو 15.4 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 35.8 نقطة ليبلغ مستوى 8069.77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.44 في المئة من خلال تداول 92.5 مليون سهم عبر 7962 صفقة بقيمة 55.3 مليون دينار «نحو 167.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 31.8 نقطة ليبلغ مستوى 5703.13 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المئة من خلال تداول 30.4 مليون سهم عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار «نحو 14.5 مليون دولار».

وكانت شركات «الأولى» و«أجيال» و«وطنية» و«م الأعمال» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «بترولية» و«المعامل» و«مدار» و«منتزهات» الأكثر انخفاضاً.